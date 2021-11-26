Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше

Польские правоохранительные органы смогли стабилизировать ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, где мигранты устроили бунт. Об этом сообщила в четверг в Twitter местная полиция.

"После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться", - информировала полиция. "В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских", - указано в сообщении.

Ранее в четверг пограничная охрана Польши информировала о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. Около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Freedom!" ("Свобода!") и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.