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Полиция Польши стабилизировала ситуацию в центре для нелегалов, где мигранты устроили бунт

ТАССиещё 5
58 минут назад

Польские правоохранительные органы смогли стабилизировать ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, где мигранты устроили бунт. Об этом сообщила в четверг в Twitter местная полиция.

Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше
Фото: ReutersReuters

"После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться", - информировала полиция. "В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских", - указано в сообщении.

Ранее в четверг пограничная охрана Польши информировала о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. Около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Freedom!" ("Свобода!") и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

Центр в Венджине был создан в сентябре, когда увеличилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу. Там сейчас находятся около 600 иностранцев-мужчин. Большинство из них - граждане Ирака и Афганистана.
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