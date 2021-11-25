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ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом

Вероника Полынина
34 минуты назад

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает РИА «Новости».

ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

Клюге обратил внимание, что в странах Западной Европы: Германии, Австрии, Дании, Ирландии – наблюдается рост заболеваемости. В Израиле после точечной бустерной вакцинации число выявленных больных сокращается.

«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», - сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1»

Глава Европейского бюро ВОЗ предупредил, что несмотря на наблюдаемое снижение темпов заболеваемости «успех сегодня не обещает успеха в будущем».

Клюге призвал россиян соблюдать меры предосторожности, потому что «превентивные меры работают».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России неизбежен.

В мире,Ханс Клюге,Татьяна Голикова,ВОЗ,Правительство РФ,
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