ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает РИА «Новости».
Клюге обратил внимание, что в странах Западной Европы: Германии, Австрии, Дании, Ирландии – наблюдается рост заболеваемости. В Израиле после точечной бустерной вакцинации число выявленных больных сокращается.
«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», - сказал Клюге в эфире телеканала «Россия 1»
Глава Европейского бюро ВОЗ предупредил, что несмотря на наблюдаемое снижение темпов заболеваемости «успех сегодня не обещает успеха в будущем».
Клюге призвал россиян соблюдать меры предосторожности, потому что «превентивные меры работают».
Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России неизбежен.