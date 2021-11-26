ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID

ВОЗ сегодня проводит экстренную встречу для обсуждения нового штамма COVID-19. Штамм потенциально опасен и отличается быстрым распространением. Обнаружен он был в ЮАР и Ботсване.
Ранее публиковалась информация от учёных из Великобритании, которые предупреждали о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Некоторые из них указывают на повышенную трансмиссивность штамма и его устойчивость к вакцинам. Новый штамм отличается большими изменениями в спайковом белке, чем все его предшественники, – рассказывают РИА Новости, ссылаясь на Daily mail.
Немного позже появление нового штамма подтвердил и Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний. На данный момент выявлены 22 случая.
На чрезвычайной встрече ВОЗ планируется обсудить, как расценивать новый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2: как «вызывающий беспокойство» или как «вызывающий интерес».