ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID

Ранее публиковалась информация от учёных из Великобритании, которые предупреждали о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Некоторые из них указывают на повышенную трансмиссивность штамма и его устойчивость к вакцинам. Новый штамм отличается большими изменениями в спайковом белке, чем все его предшественники, – рассказывают РИА Новости, ссылаясь на Daily mail.