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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за потенциально опасного нового штамма COVID-19

Сибмедаиещё 8
12 минут назад

ВОЗ сегодня проводит экстренную встречу для обсуждения нового штамма COVID-19. Штамм потенциально опасен и отличается быстрым распространением. Обнаружен он был в ЮАР и Ботсване.

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее публиковалась информация от учёных из Великобритании, которые предупреждали о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Некоторые из них указывают на повышенную трансмиссивность штамма и его устойчивость к вакцинам. Новый штамм отличается большими изменениями в спайковом белке, чем все его предшественники, – рассказывают РИА Новости, ссылаясь на Daily mail.

«Ужасающие мутации»: ученые предупредили о новом штамме коронавируса

Немного позже появление нового штамма подтвердил и Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний. На данный момент выявлены 22 случая.

На чрезвычайной встрече ВОЗ планируется обсудить, как расценивать новый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2: как «вызывающий беспокойство» или как «вызывающий интерес».

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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