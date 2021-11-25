В Венгрии назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19

«Спутник V» показал лучшую эффективность по защите от летальных исходов при коронавирусе в Венгрии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Согласно независимому исследованию, проведенному в Венгрии, «Спутник V» показал эффективность в 98% против летальных случаев при COVID-19 и 85,7% против заражения коронавирусной инфекцией.
В ходе исследования сравнивалась эффективность препаратов «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca. Анализ проводился на основе данных по вакцинации двумя компонентами вакцины 3,7 млн человек в Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года.
«Российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna. (…) Среди лиц в возрастной группе от 16 до 44 лет «Спутник V» продемонстрировал полную (100%) защиту против летальных случаев от коронавируса», - говорится в сообщении РФПИ.
Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое одобрило вакцину «Спутник V».