В Венгрии назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19

«Российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna. (…) Среди лиц в возрастной группе от 16 до 44 лет «Спутник V» продемонстрировал полную (100%) защиту против летальных случаев от коронавируса», - говорится в сообщении РФПИ.