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В ВОЗ объявили о пройденном пике волны COVID-19 в России

Lenta.ruиещё 2
43 минуты назад

Россия, судя по всему, прошла пик нынешней волны коронавируса. Об этом в четверг, 25 ноября, объявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

В ВОЗ объявили о пройденном пике волны COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в западной части Европейского региона — Германии, Австрии, Дании, Ирландии — наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в то время как страны восточной части — Белоруссия, Россия, Болгария, Румыния — вероятно, уже преодолели пиковые значения.

При этом Клюге подчеркнул, что текущий успех в снижении числа случаев инфицирования не обещает успеха в будущем.

«Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — заключил представитель ВОЗ.

25 ноября в ВОЗ также заявили, что на сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. В организации в очередной раз призвали людей пройти полный цикл вакцинации от COVID-19.

В мире,Ханс Клюге,ВОЗ,
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