В ВОЗ объявили о пройденном пике волны COVID-19 в России

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По его словам, в западной части Европейского региона — Германии, Австрии, Дании, Ирландии — наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в то время как страны восточной части — Белоруссия, Россия, Болгария, Румыния — вероятно, уже преодолели пиковые значения.

При этом Клюге подчеркнул, что текущий успех в снижении числа случаев инфицирования не обещает успеха в будущем.

«Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — заключил представитель ВОЗ.