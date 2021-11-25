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На Украине собрались «напасть» на Кремль

Елена Прошина
43 минуты назад

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поразмышлял о нападении его соотечественников на Кремль. В эфире телеканала «Прямой» он отметил, что «это сложно, но если хотеть, то не невозможно».

На Украине собрались «напасть» на Кремль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Омелян возмутился, что президент Украины Владимир Зеленский не движется в сторону противостояния с Россией. По мнению экс-главы ведомства, это говорит о том, что украинский лидер является «агентом Кремля».

Напомним, что Омелян нередко делает громкие и зачастую абсурдные высказывания. Так, он предлагал «разорвать» Россию, запуская некие проекты на Дальнем Востоке, а также в Воронежской области и на Кубани.

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенкл заявила, что Украину поставили на колени Россия и Белоруссия, от поставок электроэнергии из которых страна сейчас зависит. По ее словам, есть «отключить» Украину от электричества из соседних стран, то жителям не хватит ресурса.

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