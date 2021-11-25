Донбасс готовит доказательную базу для трибунала

О работе судмедэкспертов Донбасса, которая пугает официальный Киев, почему ОБСЕ боится ездить в "серую зону", о помощи Международного комитета красного креста (МККК) в расследовании преступлений карательных батальонов говорили в пресс-центре РИА Новости. Представители Донецкой и Луганской народных республик представили первые итоги работы по исследованию стихийных и массовых захоронений мирных жителей, погибших в результате действий украинских силовиков, и сообщили об исках в Международный уголовный суд, которые станут фундаментом для трибунала над разжигателями гражданской войны на Украине, по преступлениям без срока давности.

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Еще в августе Донецк и Луганск создали совместную межведомственную комиссию по розыску пропавших без вести лиц и поиску стихийных и массовых мест захоронений погибших мирных жителей. К этому моменту республиканские судмедэксперты получили современную технику, была выработан единый, соответствующий международным юридическим требованиям алгоритм эксгумации тел, протоколирования, изъятия материалов ДНК и поиска родственников жертв. Занимающиеся этой тяжелой работой эксперты прошли обучение на базе МККК.

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По словам заместителя главы МИД Луганской народной республики (ЛНР) Анны Сороки, возглавляющей межведомственную комиссию, работа по поиску пропавших без вести велась с первых дней войны, но часто не было возможности фиксировать преступления. "Враг дошел до того, что не давал хоронить погибших, кладбища минировались, люди не имели возможность проводить в последний путь близких. Поэтому у нас столько стихийных захоронений. Людей просто собирали с улиц и хоронили безо всякой фиксации смерти в братских могилах", - напомнила она страшные реалии 2014 года. На сегодня в ЛНР исследованы 7 из 17 обнаруженных мест массового захоронения жертв украинских обстрелов, эксгумированы 300 тел погибших, почти 400 человек сдали кровь для экспертизы ДНК.

В основном, по словам начальника бюро судмедэкспертизы Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Калашников, в исследованных захоронениях лежат люди с осколочными ранениями и ударными травмами, то есть погибшие в ходе неизбирательных артиллерийских обстрелов. Но есть и останки со следами пыток и пулевыми ранениями, замученные и расстрелянные боевиками карательных батальонов. "Если места таких захоронений наложить на карту, то они приходятся на населенные пункты, пребывавшие под контролем так называемых "добровольческих батальонов". У нас есть информации и понимание, где они базировались, и именно там, чаще всего, находятся тела со следами пыток и расстрелов", - пояснил член Общественной палаты ЛНР Сергей Белов.

Он также анонсировал открытие сайта "Трагедия Донбасса", где будут выкладываться результаты работы комиссии, видео, фото, документы и другие доказательства военных преступлений, совершенных украинскими силовиками, будет создана коммуникация с родственниками жертв, находящихся на территории контролируемой Киевом. В том числе будут обнародованы имена, звания и другая информация об украинских военных, которые подозреваются в совершении против человечности. "Не нужно путать это с печально известным сайтом "Миротворцем" - у нас будут документы, вплоть до внутренних приказов о неизбирательных обстрелах, приведших к массовым жертвам", - пояснил он. Что касается самого "Миротворца", то, по словам Анны Сороки, ее профиль там постоянно обновляется, а это значит, что за деятельностью комиссии в Киеве следят и очень боятся итогов работы. "Им не до смеха, неизбежность наказания они понимают", - говорит она. Неслучайно украинская сторона на переговорах в Минске старательно блокирует любые предложения по совместному поиску захоронений и пропавших без вести украинских силовиков.

По словам уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, Киеву есть чего бояться: на контролируемой им территории Донбасса по примерным подсчетам находятся до 1000 массовых захоронений, то есть тех, где покоятся больше одного человека. И некоторые из них совпадают с местами былой дислокации украинских блокпостов. Впрочем, неофициальные контакты с украинскими волонтерами-поисковиками и родственниками пропавших без вести все-таки ведутся. И есть надежда, что рано или поздно эксгумация, протоколирование, фиксация жертв войны начнутся, возможно, под эгидой и при поддержке МККК, или других международных организаций.

Причем на ОБСЕ больших надежд нет. Как выяснилось, по своему мандату наблюдатели сегодня не могут ездить в "серую зону" для фиксации украинских обстрелов, потому что не имеют права ездить по грунтовым дорогам, и вообще съезжать с асфальта, что сильно сужает их фронт работы. И в целом, как заметила Анна Сорока, из Луганска "черновики" отчетов уходят объемными, а уже из офиса в Киеве публикуются изрядно "подчищенные" варианты. Впрочем, там где могут - наблюдатели работают, фиксируют, фотографируют трупы в моргах, но все равно не всегда их выводы можно счесть объективными.