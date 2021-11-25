Зеленский променял годовщину Евромайдана на тайную вечеринку

Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы отправился на госдачу, чтобы отпраздновать юбилей главы своей администрации Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

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Собеседники издания утверждают, что людей на вечеринку доставляли вертолеты госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 21 ноября, на Украине праздновали годовщину начала «Оранжевой революции» и Евромайдана - День достоинства и свободы. В этот же день Ермак отмечал свое 50-летие.

По данным «УП», в этот день в 10:00 Зеленский и Ермак появились на Институтской улице в Киеве, в 12:00 президент провел церемонию награждения военных, после чего вертолет ГСЧС отправился с базы спасателей и через два часа совершил посадку в Ивано-Франковской области, где расположена резиденция украинских президентов Синегора.

«УП» подчеркивает, что президентский борт из Киева в это время не вылетал, но фиксировались полеты из столицы в Ивано-Франковск чартера, имеющего отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского, а также вертолетов спасателей.

По неподтвержденным данным газеты, Зеленский и Ермак могли отправиться на дачу еще в пятницу, 19 ноября, и провести там четыре дня, ненадолго возвращаясь в столицу.