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Зеленский променял годовщину Евромайдана на тайную вечеринку

Мария Иванова
23 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы отправился на госдачу, чтобы отпраздновать юбилей главы своей администрации Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

Зеленский променял годовщину Евромайдана на тайную вечеринку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники издания утверждают, что людей на вечеринку доставляли вертолеты госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 21 ноября, на Украине праздновали годовщину начала «Оранжевой революции» и Евромайдана - День достоинства и свободы. В этот же день Ермак отмечал свое 50-летие.

По данным «УП», в этот день в 10:00 Зеленский и Ермак появились на Институтской улице в Киеве, в 12:00 президент провел церемонию награждения военных, после чего вертолет ГСЧС отправился с базы спасателей и через два часа совершил посадку в Ивано-Франковской области, где расположена резиденция украинских президентов Синегора.

«УП» подчеркивает, что президентский борт из Киева в это время не вылетал, но фиксировались полеты из столицы в Ивано-Франковск чартера, имеющего отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского, а также вертолетов спасателей.

По неподтвержденным данным газеты, Зеленский и Ермак могли отправиться на дачу еще в пятницу, 19 ноября, и провести там четыре дня, ненадолго возвращаясь в столицу.

По словам источников газеты, среди гостей на празднике были заместитель руководителя президентского офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Алексей Чернышев,
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