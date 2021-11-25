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Лукашенко назвал главные изменения в Конституции Белоруссии

Lenta.ru
50 минут назад

Белорусам необходимо объяснить конкретные нововведения в Конституцию, чтобы как можно больше людей приняли участие во всенародном референдуме. С таким призывом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал главные изменения в Конституции Белоруссии
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусьпресс-служба администрации президента Республики Беларусь

По его словам, согласно результатам проведенного социологического опроса, 50-60 процентов населения готовы прийти на референдум и поддержать проект Конституции. Белорусский лидер указал, что на референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия.

Политик также назвал главные изменения в Конституции. Он указал, что основной акцент в документе проекта закона был сделан на укрепление института народовластия, а именно закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС). «ВНС — это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов», — заключил Лукашенко.

На фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. В марте 2021 года он созвал специальную конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту. Референдум запланирован на декабрь.

Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект Конституции. Он предполагает переход государства от президентской формы правления к парламентской, а также существенное расширение гражданских прав.

В мире,Александр Лукашенко,
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