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Саакашвили в послании к сторонникам потребовал справедливого суда

Газета.Ru
36 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в послании к сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность, сообщает газета «Известия».

Саакашвили обратился к сторонникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суде Иванишвили [бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили] у меня нет никаких шансов добиться справедливости. Я вновь повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду», — передал слова Саакашвили адвокат Ника Гварамия.

Также экс-президент считает, что его освобождением должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой — координировать кампанию его освобождения.

В мире,Бидзина Иванишвили,Михаил Саакашвили,газета "Известия",
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