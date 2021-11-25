Саакашвили обратился к сторонникам

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в послании к сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность, сообщает газета «Известия» .

«В суде Иванишвили [бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили ] у меня нет никаких шансов добиться справедливости. Я вновь повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду», — передал слова Саакашвили адвокат Ника Гварамия.

Также экс-президент считает, что его освобождением должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой — координировать кампанию его освобождения.