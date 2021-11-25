Приднестровью заплатят миллионы за продвижение культуры США

Посольство США в Молдавии решило выделить грант на программы, предусматривающие продвижение американской культуры в Приднестровье. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на описание гранта.

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По данным RT, программы будут направлены на укрепление связей между странами и расширение сотрудничеств, в них будут включены «элементы американской культуры или взаимодействие с американскими экспертами, организациями или учреждениями».

В первую очередь программы будут ориентированы на жителей автономного региона Гагаузия и Приднестровья, а также на население за пределами крупных городов.

«[Программы] могут, помимо прочего, включать использование театра или искусства для освещения социальных последствий экономических проблем, иллюстрации того, как образование может способствовать эффективному управлению, или уроки писательского мастерства, чтобы помочь отыскать людей со свежими и независимыми взглядами», - подчеркивается в документе.

На грант смогут претендовать проекты, направленные на «углубление понимания молдаванами американской культуры и ценностей».

По данным RT, на каждый проект в рамках гранта планируют выделить от пяти до $50 тысяч (до более чем 3,7 миллиона рублей).