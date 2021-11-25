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Лукашенко назвал цель разработки новой белорусской Конституции

Lenta.ruиещё 3
14 минут назад

Новая Конституция Белоруссии разрабатывается не под действующую власть. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона страны, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал цель разработки новой белорусской Конституции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства назвал цель внесения изменений в Конституцию и подчеркнул, что это необходимо сделать для жизни будущих поколений.

«Дело в тех, кто идет за вами и за нами, — та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы — все там», — добавил президент.

При этом Лукашенко отметил, что Конституция обновляется не в его личных интересах.

«Если кто-то думает, что я уцепился за кресло и уже руки посинели, чтобы меня тут не оторвали от него, вы просто заблуждаетесь», — заявил он.

Глава республики также обратил внимание, что часть его сторонников не считает нужным вносить изменения в основной закон. По его словам, они хотели бы, чтобы действующий президент мог оставаться у власти как можно дольше, а в стране сохранялась та Конституция, при которой «создали и защитили государство».

Ранее Лукашенко назвал главные изменения, которые планируют внести в Конституцию Белоруссии. Он указал, что акцент в них сделан на укреплении института народовластия, а именно — закреплении конституционного статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС).

До этого белорусский президент сообщал, что референдум по поправкам в Конституцию республики состоится в феврале 2022 года.

В мире,Александр Лукашенко,
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