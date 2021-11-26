В партии Зеленского назвали условие введения военного положения

«Да, такие разговоры есть, это обсуждается. [Первый вице-спикер Рады] Александр Корниенко говорил о введении военного положения исключительно при полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины за линию разграничения в нашу сторону», — сказал Семинский.

Он призвал не паниковать и «быть готовыми к тому, что это может реально произойти».

«Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца. Я еще раз хочу отметить, военное положение будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения», — заключил депутат.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сказал , что Зеленский планирует 1 декабря ввести военное положение на два месяца.

«Делается это с одной целью — контроль над СМИ», — утверждает бывший депутат.

Издание Bloomberg писало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.