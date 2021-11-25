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Русских Латвии разделили на три категории

Газета.Ru
1 час назад

Доктор коммуникации Латвийского университета Мартиньш Капранс описал основные характеристики проживающих русских в республике на заседании комиссии Сейма Латвии по делам гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Русских Латвии разделили на три категории
Фото: saeima.lvsaeima.lv

Так, по данным Капранса, русские составляют большинство нелатышей в стране — их 24,5%. Исследователь предлагает делить их на три группы: те, кто за Россию и против Евросоюза («соотечественники»), умеренные, а также «европейские русские», поддерживающие ЕС.

При этом 60% русских Латвии не доверяют армии, 80% — Сейму. 81% из опрошенных русских признали «тесную связь» с Латвией.

Отмечается, что большинство русских крайне негативно отреагировали на запрет георгиевской ленточки, так как у них усилилось «чувство символической опасности».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова старшего пульмонолога рижской больницы Страдиня Зайга Кравале, что большая часть пациентов, заболевающих коронавирусом — русскоговорящие. По ее утверждениям, четверо из пяти пациентов в больнице являются русскоговорящими.

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