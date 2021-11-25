СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области

«СБУ провела антитеррористические учения в районе операции объединённых сил. На этот раз в Старобельском районе Луганской области», — говорится в сообщении.

В ходе учений сотрудники СБУ провели тренировки по освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств.

Целью мероприятий была подготовка к противодействию потенциальным диверсиям, а также проверка готовности всех субъектов к борьбе с терроризмом.