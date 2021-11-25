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СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области

RT на русском
1 час назад

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в Луганской области, сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области
Фото: ReutersReuters

«СБУ провела антитеррористические учения в районе операции объединённых сил. На этот раз в Старобельском районе Луганской области», — говорится в сообщении.

В ходе учений сотрудники СБУ провели тренировки по освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств.

Целью мероприятий была подготовка к противодействию потенциальным диверсиям, а также проверка готовности всех субъектов к борьбе с терроризмом.

Ранее в пресс-службе Национальной полиции Украины уведомили о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии.

В мире,СБУ,
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