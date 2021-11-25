Лукашенко: беглые оппозиционеры хотят «вывести людей на улицу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах находящейся за пределами республики белорусской оппозиции «вывести людей на улицу».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня», об этом Лукашенко сказал в ходе заседания конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.

По его словам, он поручил администрации президента изучить этот план и распространить его, чтобы «все видели, чего они хотят».

«Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент заявил, что когда читал этот план, то подумал: «Неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги?»

«Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать Конституцию, и если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит», — сказал он.