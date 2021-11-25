Зеленского заподозрили в желании ввести военное положение

«По моей информации Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца и делается это с одной целью – контроль над СМИ. Потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — сказал он.