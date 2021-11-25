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На Украине заявили о планах Зеленского ввести военное положение

Газета.Ru
39 минут назад

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Об этом он сообщил телеканалу «НАШ».

Зеленского заподозрили в желании ввести военное положение
Фото: zelenskiy_official/Instagramzelenskiy_official/Instagram

«По моей информации Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца и делается это с одной целью – контроль над СМИ. Потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — сказал он.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наслаждается собственной властью. При этом он высказал мнение, что на выполнение своих предвыборных обещаний украинскому лидеру не хватит и пяти сроков.

Специалист обратил внимание, что на минувшей неделе был проведен тендер по расходам из бюджета на сумму около 23 млрд гривен. По его словам, примерно половина этих денег ушла на «Большую стройку», проценты по кредитам за которую встанут украинцам в 15 млрд гривен.

В мире,Виктор Скаршевский,Олег Ляшко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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