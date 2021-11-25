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Поляка заподозрили в шпионаже на Россию

Lenta.ruиещё 2
50 минут назад

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (PAP).

Поляка заподозрили в шпионаже на Россию
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

Пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подчеркнул, что поляк действовал в ущерб интересам Варшавы. «Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — заключил он.

По информации агентства, подозреваемый Радослав С. отверг свою вину. В случае признания виновным ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники спецслужб предполагают, что он содействовал Марчину К., арестованному ранее за помощь иностранной разведке. Расследование подтвердило, что он также сотрудничал с российскими спецслужбами.

12 ноября стало известно, что в Клайпеде двум гражданам Литвы вынесли приговор по уголовному делу о шпионаже в пользу России. Одного из осужденных, не признавшего свою вину, приговорили к четырем годам тюрьмы. Другому фигуранту дела, раскаявшемуся в совершенном преступлении, назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Мужчин обвинили в сотрудничестве с ФСБ.

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