Поляка заподозрили в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (PAP).

Фото: Kacper Pempel / Reuters Kacper Pempel / Reuters

Пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подчеркнул, что поляк действовал в ущерб интересам Варшавы. «Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — заключил он.

По информации агентства, подозреваемый Радослав С. отверг свою вину. В случае признания виновным ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники спецслужб предполагают, что он содействовал Марчину К., арестованному ранее за помощь иностранной разведке. Расследование подтвердило, что он также сотрудничал с российскими спецслужбами.