Белорусские пограничники обнаружили беженцев с переломами ног

Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что пограничники обнаружили беженцев с переломами ног, избитых польскими силовиками. Об этом в четверг, 25 ноября, пишет БЕЛТА.

Фото: Kacper Pempel / Reuters Kacper Pempel / Reuters

По данным СК, инцидент случился вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района. При первоначальном медицинском осмотре у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног. Они госпитализированы.

«Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Беларусь», — рассказали в Следственном комитете.

Накануне в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что польские силовики попытались остановить беженцев, стремящихся прорваться через границу, с помощью автоматных очередей.