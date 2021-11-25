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Белорусские пограничники обнаружили беженцев с переломами ног

Lenta.ru
1 час назад

Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что пограничники обнаружили беженцев с переломами ног, избитых польскими силовиками. Об этом в четверг, 25 ноября, пишет БЕЛТА.

Белорусские пограничники обнаружили беженцев с переломами ног
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

По данным СК, инцидент случился вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района. При первоначальном медицинском осмотре у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног. Они госпитализированы.

«Со слов пострадавших стало известно, что они находились в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Беларусь», — рассказали в Следственном комитете.

Накануне в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что польские силовики попытались остановить беженцев, стремящихся прорваться через границу, с помощью автоматных очередей.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября, когда на границе с Польшей и Литвой собрались тысячи граждан стран Ближнего Востока, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Запад считает, что Минск специально организовал данную ситуацию.

В мире,СКР,ЕС,
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