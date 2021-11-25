В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

ЕС изменит правила пересечения своих границ

Lenta.ruиещё 1
Только что

Европейский союз (ЕС) скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает La Razon.

ЕС изменит правила пересечения своих границ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам еврокомиссара, правила пересечения границ будут изменены в ближайшие дни. На данный момент неизвестно, о каких именно изменениях идет речь.

«Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы», — заключила она.

Кириакидес подчеркнула, что странам, в которых вакцинировано менее 80 процентов граждан, придется ужесточать ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Она напомнила про необходимость вакцинироваться и отметила, что каждая страна может принять решительные меры на фоне роста заболеваемости.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрек гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19. По его словам, очередная волна коронавируса в европейском регионе наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов. Глава бюро призвал начать законодательную и общественную дискуссию по вопросу обязательной вакцинации.

В мире,Ханс Клюге,Стелла Кириакидес,ВОЗ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители