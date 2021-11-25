ЕС изменит правила пересечения своих границ

Европейский союз (ЕС) скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает La Razon.

По словам еврокомиссара, правила пересечения границ будут изменены в ближайшие дни. На данный момент неизвестно, о каких именно изменениях идет речь.

«Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы», — заключила она.

Кириакидес подчеркнула, что странам, в которых вакцинировано менее 80 процентов граждан, придется ужесточать ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Она напомнила про необходимость вакцинироваться и отметила, что каждая страна может принять решительные меры на фоне роста заболеваемости.