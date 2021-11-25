"Северный поток — 2 усилит зависимость ЕС от России"

В случае запуска «Северного потока — 2» усилится зависимость Евросоюза от России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи со своим коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем. Слова польского премьера приводит издание Euractiv.

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По мнению Моравецкого, Россия использует газ в качестве «политического козыря» и при помощи трубопровода оказывает давление как на Польшу, так и на Евросоюз в целом.

Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей. Если трубопровод начнёт работать, можно сделать вывод, что мы станем ещё более зависимыми, — сказал Моравецкий.

Ранее польский премьер уже выступал с обвинениями в адрес «Газпрома», который якобы занимается «манипуляциями» на газовом рынке, что привело к росту цен на газ в Европе.

Цены на газ в Европе начали резко расти несколько месяцев назад. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, то концу сентября подорожали более чем в два раза. До исторического максимума в $1937 цены поднялись 6 октября, после чего началось некоторое снижение.