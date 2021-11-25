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В Польше заявили, что «Северный поток — 2» усилит зависимость ЕС от РФ

News.ruиещё 2
37 минут назад

В случае запуска «Северного потока — 2» усилится зависимость Евросоюза от России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи со своим коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем. Слова польского премьера приводит издание Euractiv.

"Северный поток — 2 усилит зависимость ЕС от России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Моравецкого, Россия использует газ в качестве «политического козыря» и при помощи трубопровода оказывает давление как на Польшу, так и на Евросоюз в целом.

Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей. Если трубопровод начнёт работать, можно сделать вывод, что мы станем ещё более зависимыми, — сказал Моравецкий.

Ранее польский премьер уже выступал с обвинениями в адрес «Газпрома», который якобы занимается «манипуляциями» на газовом рынке, что привело к росту цен на газ в Европе.

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Цены на газ в Европе начали резко расти несколько месяцев назад. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, то концу сентября подорожали более чем в два раза. До исторического максимума в $1937 цены поднялись 6 октября, после чего началось некоторое снижение.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с конца октября.
В мире,Андрей Пленкович,Газпром,ЕС,
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