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Глава ЦРУ пригрозил России из-за «гаванского синдрома»

Елена Прошина
42 минуты назад

Директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Россия может быть причастна к «гаванскому синдрому». Об этом пишут РИА Новости.

Глава ЦРУ пригрозил России из-за «гаванского синдрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за необъяснимыми случаями ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва. Однако невозможно сделать однозначные выводы, так как необходимые для этого финансовые средства отсутствуют. Бернс подчеркнул, что к подобным инцидентам в ЦРУ относятся крайне серьезно и их расследуют профессионалы своего дела.

Как рассказал глава разведки США, с 2016 года среди американского правительства и по всему миру были зафиксированы несколько сотен случаев «гаванского синдрома». Ученые придерживаются мнения, что эти инциденты связаны с воздействием направленной энергии. Поэтому круг подозреваемых, которые могут себе позволить использовать технологию подобного размаха и осуществить это в нескольких частях мира, сужается, заключил Бернс.

Ранее стало известно, что с начала срока президента США Джо Байдена более 20 американских дипломатов в Вене пострадали от таинственных атак «направленной энергии». Столица Австрии для дипмиссии США стала новым очагом распространения загадочного недомогания под названием «гаванский синдром». Среди симптомов — тошнота, потеря слуха, расстройство равновесия и головные боли.

В мире,Уильям Бернс,Джозеф Байден,ЦРУ,РИА Новости,
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