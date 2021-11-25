Глава ЦРУ пригрозил России из-за «гаванского синдрома»

Директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Россия может быть причастна к «гаванскому синдрому». Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, за необъяснимыми случаями ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва. Однако невозможно сделать однозначные выводы, так как необходимые для этого финансовые средства отсутствуют. Бернс подчеркнул, что к подобным инцидентам в ЦРУ относятся крайне серьезно и их расследуют профессионалы своего дела.

Как рассказал глава разведки США, с 2016 года среди американского правительства и по всему миру были зафиксированы несколько сотен случаев «гаванского синдрома». Ученые придерживаются мнения, что эти инциденты связаны с воздействием направленной энергии. Поэтому круг подозреваемых, которые могут себе позволить использовать технологию подобного размаха и осуществить это в нескольких частях мира, сужается, заключил Бернс.