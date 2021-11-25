Украина начала готовиться к прорыву мигрантов через Чернобыль

Пограничники и правоохранительные органы Украины начали учения из-за миграционного кризиса в Белоруссии, сообщила пресс-служба Нацполиции страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам главы ведомства Игоря Клименко, в среду, 24 ноября, учения проводили сотрудники и служащие Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

«Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах», — отметил он.

Меры направлены на отработку слаженности работы силовиков в соседних с Белоруссией городах и районах. Тренировки будут идти две недели, во время которых нужно выработать алгоритмы возможных действий мигрантов.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов напомнил, что учения военных также проводятся на территории Чернобыля. Это, по его словам, осложняет задачу. На зону отчуждения приходится 34 километра общего с Белоруссией государственного рубежа. Украина опасается прорыва мигрантов из Белоруссии в Европу через Чернобыль.

Кроме того, границу с Белоруссией решили «усилить» и отправят туда 8,5 тысячи украинских военнослужащих.