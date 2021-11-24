Словакия вводит двухнедельный общенациональный локдаун

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости», — цитирует его РИА Новости.