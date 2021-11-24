Соратников Меркель не пустят в новое правительство Германии

Пост канцлера Германии займет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что избрание нового канцлера произойдет в срок между 6 и 8 декабря.
Кроме того, издание отмечает, что правящую коалицию помимо Социал-демократической партии Германии составят либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые».
Ожидается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер станет главой министерства финансов, а председатель «Зеленых» Анналена Бербок возглавит министерство иностранных дел. Главой Минюста в свою очередь станет член СДП Марко Бушманн.
Согласно информации журнала, названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет «Мы хотим добиться большего прогресса». Это напоминает фразу прошлого канцлера ФРГ с 1969 по 1974 года Вилли Брандта о том, что нужно смелее добиваться демократии.
Официальный анонс коалиционного соглашения запланирован на 15:00 24 ноября по московскому времени.
Отмечается, что никто из партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, которую возглавляла Ангела Меркель, не вошел в состав нового правительства.
Ранее стало известно, что нынешний канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее мнение не влияет на выборы нового канцлера.