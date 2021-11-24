Соратников Меркель не пустят в новое правительство Германии

Пост канцлера Германии займет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

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Уточняется, что избрание нового канцлера произойдет в срок между 6 и 8 декабря.

Кроме того, издание отмечает, что правящую коалицию помимо Социал-демократической партии Германии составят либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые».

Согласно информации журнала, названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет «Мы хотим добиться большего прогресса». Это напоминает фразу прошлого канцлера ФРГ с 1969 по 1974 года Вилли Брандта о том, что нужно смелее добиваться демократии.

Официальный анонс коалиционного соглашения запланирован на 15:00 24 ноября по московскому времени.

Отмечается, что никто из партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, которую возглавляла Ангела Меркель, не вошел в состав нового правительства.