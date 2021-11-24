Опрос: Зеленский проиграет выборы во втором туре

Число готовых проголосовать за Владимира Зеленского снизилось с 27 до 23%. Действующему президенту украинцы во втором туре предпочли бы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Такие результаты получил Центр Разумкова в ходе соцопроса.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Согласно результатам исследования, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский. Его поддержали бы 17% всех опрошенных, или 25% тех, кто определился с выбором. На втором месте идет экс-президент Петр Порошенко, на третьем — сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Также если бы во втором туре Зеленский соперничал с Порошенко и Бойко, то тоже одержал бы победу. Он получил бы 26% всех опрошенных или 54% тех, кто определился с выбором. Однако в случае выхода во второй тур Разумкова, Зеленский оказался бы вторым. Экс-спикеру Верховной рады отдали бы свои голоса 25% всех опрошенных, а действующему президенту — 23%.

«По сравнению с результатами опроса, проведенного в марте 2021 года, доля респондентов, готовых проголосовать за Зеленского, снизилась с 27% до 23%, а Разумкова увеличилась с 17% до 25%», — говорится в опросе.