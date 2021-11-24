"Серьезная ошибка": Британия пригрозила России из-за Украины

Россия совершит «серьезную ошибку», если нападет на Украину, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России», - заявила Трасс, отвечая на вопросы журналистов о возможном вторжении.
Она напомнила, что Великобритания является близким союзником Украины и продолжает поддерживать страну.
«Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с нашими партнерами по НАТО, а также напрямую с Украиной, чтобы обеспечить их полную поддержку», - отметила глава британского форин-офиса.
Ранее стало известно о создании в Великобритании специальных подразделений для отправки на Украину в случае конфликта с Россией.
Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.
При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.