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"Серьезная ошибка": Британия пригрозила России из-за Украины

Вероника Полынина
37 минут назад

Россия совершит «серьезную ошибку», если нападет на Украину, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Reuters.

"Серьезная ошибка": Британия пригрозила России из-за Украины
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России», - заявила Трасс, отвечая на вопросы журналистов о возможном вторжении.

Она напомнила, что Великобритания является близким союзником Украины и продолжает поддерживать страну.

«Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с нашими партнерами по НАТО, а также напрямую с Украиной, чтобы обеспечить их полную поддержку», - отметила глава британского форин-офиса.

Ранее стало известно о создании в Великобритании специальных подразделений для отправки на Украину в случае конфликта с Россией.

Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.

При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

В мире,Сергей Шаптала,Йенс Столтенберг,Генштаб,НАТО,
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