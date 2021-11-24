На Украине подсчитали стоимость защиты границы с Белоруссией

Правительство Украины выделит 175 миллионов гривен (около 485 миллионов рублей) из резервного фонда на усиление защиты границы с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, стоимость была подсчитана исходя из реальной угрозы вооруженных нападений и незаконных проникновений со стороны нелегальных мигрантов, которые всеми силами пытаются проникнуть в Европейский союз (ЕС).

Глава украинского правительства уточнил, что из озвученной суммы 66 миллионов гривен (183 миллиона рублей) потратят на пограничную службу, а 108 миллионов гривен (почти 300 миллионов рублей) — на содержание Национальной гвардии. «Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы», — пояснил Шмыгаль и заявил о необходимости быть готовым к любому сценарию.