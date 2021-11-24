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На Украине подсчитали стоимость защиты границы с Белоруссией

Lenta.ru
1 час назад

Правительство Украины выделит 175 миллионов гривен (около 485 миллионов рублей) из резервного фонда на усиление защиты границы с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров.

На Украине подсчитали стоимость защиты границы с Белоруссией
Фото:  Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, стоимость была подсчитана исходя из реальной угрозы вооруженных нападений и незаконных проникновений со стороны нелегальных мигрантов, которые всеми силами пытаются проникнуть в Европейский союз (ЕС).

Глава украинского правительства уточнил, что из озвученной суммы 66 миллионов гривен (183 миллиона рублей) потратят на пограничную службу, а 108 миллионов гривен (почти 300 миллионов рублей) — на содержание Национальной гвардии. «Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы», — пояснил Шмыгаль и заявил о необходимости быть готовым к любому сценарию.

24 ноября Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией. Она направлена на то, чтобы не допустить усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. В государственной пограничной службе рассказали, что для проведения операции было увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможных прорывов беженцев на территорию страны.

В мире,Правительство Украины,ЕС,
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