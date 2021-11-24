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Премьер-министр Швеции подала в отставку сразу после избрания

News.ruиещё 2
19 минут назад

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны. Она была избрана на эту должность всего за несколько часов до отставки. Об этом сообщает Radio Sweden.

Премьер-министр Швеции подала в отставку сразу после избрания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования, — говорится в сообщении СМИ.

24 ноября шведский однопалатный парламент риксдаг утвердил Магдалену Андерссон в качестве премьер-министра страны. Она стала первой женщиной — главой правительства Швеции.

В ходе дальнейшего заседания парламентарии отказались поддерживать проект бюджета, представленный правительством. Вместо этого депутаты отдали свои голоса документу, который был представлен силами оппозиции.

По итогам голосования Партия охраны окружающей среды покинула коалицию правительства меньшинства, а Андерссон сообщила о том, что уходит в отставку.

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