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На Украине заявили о междоусобной войне элит

Lenta.ru
44 минуты назад

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что России бессмысленно нападать на Украину, поскольку в республике и так идет междоусобная война. Его выступление в эфире Ukrlive доступно на YouTube.

На Украине заявили о междоусобной войне элит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не вижу смысла в прямом вторжении. Потому что когда есть внутренняя война между политическими элитами, между властью и оппозицией, между олигархами, между бывшими и нынешними чиновниками, то зачем внешняя война? Внешняя агрессия только мобилизует и консолидирует элиты или правящий класс, которые между собой борются в междоусобной войне», — сказал Карасев.

По его мнению, России выгодно раскачивать ситуацию на Украине.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году. В Кремле ответили, что не вынашивают никаких агрессивных планов.

В мире,Вадим Карасев,
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