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В Гудаутском районе Абхазии обстреляли маршрутку

ТАССиещё 1
4 часа назад

Водитель маршрутного такси ранен в результате стрельбы в Гудаутском районе Абхазии в среду утром. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадри Айба.

В Абхазии обстреляли автобус с людьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром в Гудаутском районе обстреляна маршрутка. Водитель получил два ранения в шею, он доставлен в больницу. Личность стрелявшего установлена, он пока не задержан", - сказал Айба.

Как сообщил ТАСС министр внутренних дел Дмитрий Дбар, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию стрелявшего. По его словам, "есть информация, что он пытается покинуть Абхазию".

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