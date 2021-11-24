Пока вы спали: провал Javelin в Донбассе и Турция без газа

Фото: Reuters Reuters

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Лира может оставить Турцию без газа

Обвал курса лиры может помешать перезаключению контрактов Турции с «Газпромом» (часть из них истекает в конце 2021 года), рассказал «Коммерсант». Только с начала ноября лира ослабела к доллару почти на 20 процентов, это ставит под вопрос способность частных импортеров из Турции расплачиваться за газ.

По версии издания, для новых соглашений могут потребоваться прямые гарантии турецкого правительства или переход на поставки по предоплате. В стране «в основном регулируемые» цены на газ, отмечает «Коммерсант». С 2014 года власти не успевали повышать их темпами, позволяющими частным импортерам продавать газ на внутреннем рынке без убытков.

Россиянам пообещали инфляцию выше 8% под Новый год

Аналитики крупнейших банков и рейтинговых агентств России рассказали «Известиям», что инфляция к концу 2021 года превысит восемь процентов. Их прогнозы не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ, - 7,4 - 7,9 процента.

Главными факторами разгона инфляции эксперты назвали увеличение стоимости сырья и продовольствия. Аналитики считают, что уверенного снижения инфляции не стоит ждать раньше весны 2022 года. По их оценкам, к концу первого полугодия 2022-го ее значение может оказаться в границах от 5,5 до 7,8 процента в годовом выражении.

Американские ракеты не помогли украинцам в Донбассе

В СМИ появилась информация об использовании украинскими военными в Донбассе высокотехнологичного вооружения, полученного из-за рубежа, - американских противотанковых ракет Javelin и турецких беспилотников Bayraktar. Источники «Известий», знакомые с ситуацией, рассказали, что применение ракет оказалось неэффективным.

По словам собеседников газеты, обстрелу в последнее время подвергалась не бронетехника, а укрепления на блокпостах, при этом украинские боеприпасы не попали в цель. В то же время точного подтверждения, что украинские военные применили именно Javelin, нет.

Россиянам не хватило денег на подержанные машины

В октябре 2022 года количество запрошенных россиянами кредитов на авто с пробегом впервые в истории превысило число заявок на новые машины - 402,8 тысячи против 328,6 тысячи. Как пишут «Известия», эксперты объясняют это дефицитом новых авто (он возник из-за нехватки комплектующих в пандемию), ростом цен и снижением доходов населения.

Целевые кредиты на покупку авто с пробегом банки предлагают редко, поэтому россияне просто берут под это потребительские займы. «Известия» подчеркивают, что здесь есть большой минус - высокая процентная ставка. Банки закладывают риски при работе с таким транспортом, вводят ограничения на возраст авто, страну производства, предлагают более короткий срок кредитования и высокий первоначальный взнос.

Мигрантов на польской границе назвали угрозой для цен в РФ

«Независимая газета» рассказала, что из-за миграционного кризиса время пересечения польско-белорусской границы выросло в несколько раз. Простой застрявших в пробках фур увеличивает издержки предприятий, создает риск дефицита импортных товаров в России и угрозу роста цен.