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В Вильнюсе появилась Аллея белорусской демократии

Lenta.ru
44 минуты назад

В столице Литвы Вильнюсе появилась Аллея белорусской демократии, сообщает Telegram-канал «Белорусская ассоциация журналистов».

В Вильнюсе появилась Аллея белорусской демократии
Фото: Telegram-канал «Беларуская асацыяцыя журналістаў»Telegram-канал «Беларуская асацыяцыя журналістаў»

Депутаты, журналисты и общественные активисты посадили недалеко от здания сейма 16 деревьев — в честь каждого месяца после событий августа 2020 года.

Ранее Латвия отказала Белоруссии в допросе главы МИД Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Минск возбудил уголовное дело против чиновников по статье «Разжигание национальной вражды» после того, как они сняли государственный флаг Белоруссии с площади в Риге, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Полотно заменили на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

В мире,Александр Лукашенко,Центризбирком России,МИД,
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