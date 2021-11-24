В Вильнюсе появилась Аллея белорусской демократии

Депутаты, журналисты и общественные активисты посадили недалеко от здания сейма 16 деревьев — в честь каждого месяца после событий августа 2020 года.

Ранее Латвия отказала Белоруссии в допросе главы МИД Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Минск возбудил уголовное дело против чиновников по статье «Разжигание национальной вражды» после того, как они сняли государственный флаг Белоруссии с площади в Риге, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Полотно заменили на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.