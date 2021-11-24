Эксперты заявили о спаде третьей волны пандемии на Украине

Ученые из Национальной академии наук Украины (НАНУ) пришли к выводу, что страна миновала пик заболеваемости коронавирусом, и третья волна пандемии пошла на убыль. Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в стране при Институте проблем математических машин и систем НАНУ.

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"В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, <...> занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность - на 9%", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook. В нем отмечается также, что пик смертности из-за коронавируса в стране был пройден 8-12 ноября.

По данным ученых, снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей. Среднее количество новых случаев заболевания коронавирусом на Украине уменьшилось до 15 484 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 619 смертей в день за последнюю неделю. Согласно прогнозам, среднее количество новых случаев в сутки будет составлять 13-14 тыс. в течение недели с 24 по 30 ноября, а в течение следующей недели - 10-11,5 тыс.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко полагает, что в январе 2022 года ожидается рост новых случаев COVID-19, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля. По мнению исследователя, сегодня еще рано говорить, что Украина прошла пик заболеваемости осенней волны COVID-19. По его словам, по состоянию на 23 ноября можно говорить уже о текущем пике смертности в стране - это примерно 650 человек в среднем за сутки.