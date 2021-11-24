Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к Армении

Заявления Баку о так называемом Зангезурском коридоре означают, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Что означает Зангезурский коридор или Восточный Зангезур? Кто придумывает эти термины? Мы заявляли и продолжаем заявлять – мы не будем обсуждать вопросы в коридорной логике», – сообщил глава правительства. Он также высказался об азербайджанских анклавах. По словам политика, их существование на территории Армении подлежит юридическому рассмотрению.

«Необходимо понять, анклав – это просто рисунок на карте или юридически оформленная территория. Мы знаем случаи, когда колхозы обменивались территориями. Есть ли у таких обменов юридическая основа? Мы серьезно изучили и продолжаем изучать этот вопрос», – сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Армения и Азербайджан могут подписать только документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы.