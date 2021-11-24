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Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к Армении

Елена Прошина
24 минуты назад

Заявления Баку о так называемом Зангезурском коридоре означают, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что означает Зангезурский коридор или Восточный Зангезур? Кто придумывает эти термины? Мы заявляли и продолжаем заявлять – мы не будем обсуждать вопросы в коридорной логике», – сообщил глава правительства. Он также высказался об азербайджанских анклавах. По словам политика, их существование на территории Армении подлежит юридическому рассмотрению.

«Необходимо понять, анклав – это просто рисунок на карте или юридически оформленная территория. Мы знаем случаи, когда колхозы обменивались территориями. Есть ли у таких обменов юридическая основа? Мы серьезно изучили и продолжаем изучать этот вопрос», – сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Армения и Азербайджан могут подписать только документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в результате телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря.

В мире,Никол Пашинян,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Европейский совет,ИТАР-ТАСС,
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