Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией

В ближайшее время пройдут учения украинских силовиков в граничащих с Белоруссией регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко.

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По его словам, запланировано перемещение личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. «Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – сказал начальник полиции.

Ранее Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.

Глава Национальной полиции отмечает, что рассматриваются разные варианты развития событий на границе, в соответствии с которыми отрабатываются соответствующие сценарии.

Белорусский Генштаб заявил, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Киева ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».