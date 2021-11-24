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Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией

Елена Прошина
9 минут назад

В ближайшее время пройдут учения украинских силовиков в граничащих с Белоруссией регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, запланировано перемещение личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. «Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – сказал начальник полиции.

Ранее Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.

Глава Национальной полиции отмечает, что рассматриваются разные варианты развития событий на границе, в соответствии с которыми отрабатываются соответствующие сценарии.

Белорусский Генштаб заявил, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Киева ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Запад разрушил экономику Украины, довел часть населения до нищеты, и там может «полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

В мире,Армия,Игорь Клименко,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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