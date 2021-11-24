С призывом начать «превентивную» войну против России обратился польский журналист Войцех Якубик к странам ЕС . Причиной этому стали разногласия политического руководства Молдавии и российской энергетической компании «Газпром» из-за долгов по газу. Соответствующая статья появилась в издании Biznes Alert.

Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы, — написал автор статьи.

По его мнению, «Газпром» использует положение Молдавии, чтобы повлиять на политические процессы в стране. При этом читатели в комментариях усомнились в адекватности журналиста и напомнили ему, что правила свободного рынка работают для всех, а не только в угоду Западу. Они посоветовали «Газпрому» вводить предоплату за газ, чтобы избегать подобные случаи.