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Европе предложили развязать войну с Россией за Молдавию

News.ru
53 минуты назад

С призывом начать «превентивную» войну против России обратился польский журналист Войцех Якубик к странам ЕС. Причиной этому стали разногласия политического руководства Молдавии и российской энергетической компании «Газпром» из-за долгов по газу. Соответствующая статья появилась в издании Biznes Alert.

Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы, — написал автор статьи.

По его мнению, «Газпром» использует положение Молдавии, чтобы повлиять на политические процессы в стране. При этом читатели в комментариях усомнились в адекватности журналиста и напомнили ему, что правила свободного рынка работают для всех, а не только в угоду Западу. Они посоветовали «Газпрому» вводить предоплату за газ, чтобы избегать подобные случаи.

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Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Молдавия предпринимает попытки избежать оплаты долга «Газпрому» обманным путём. Он пояснил, что руководство страны планирует обвинить газового гиганта в мошенничестве.

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