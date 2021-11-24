В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом

Деградация в переговорном процессе и ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе более очевидны, чем ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах Алексей Никоноров.

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«Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины, как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан», — сказал он. Никоноров отметил, что на протяжении трех месяцев растет количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры.

Отмечается, что украинские власти воспринимают поддержку Киева зарубежными странами в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия. «Вместо того чтобы их выполнять [достигнутые договоренности], Украина публично бравирует применением ударного БПЛА "Байрактар" и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании», - заявил Никоноров. Он считает, что таким образом Киев фактически подтверждает своими действиями нарушение Минских соглашений и выход из подписанных договоренностей о перемирии.