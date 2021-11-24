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В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом

Елена Прошина
14 минут назад

Деградация в переговорном процессе и ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе более очевидны, чем ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах Алексей Никоноров.

В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины, как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан», — сказал он. Никоноров отметил, что на протяжении трех месяцев растет количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры.

Отмечается, что украинские власти воспринимают поддержку Киева зарубежными странами в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия. «Вместо того чтобы их выполнять [достигнутые договоренности], Украина публично бравирует применением ударного БПЛА "Байрактар" и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании», - заявил Никоноров. Он считает, что таким образом Киев фактически подтверждает своими действиями нарушение Минских соглашений и выход из подписанных договоренностей о перемирии.

Напомним, Вашингтон может в ближайшие дни провести новые консультации по Украине с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. «Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», – сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В мире,Алексей Никоноров,Нед Прайс,НАТО,Госдеп США,РИА Новости,
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