"Дешевые трюки": Зеленского обвинили в госизмене

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.

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Как сообщает РИА «Новости», Дроздов в эфире украинского «Четвертого канала» вспомнил об акции националистов в Киеве, в ходе которой был развернут баннер с обвинениями во лжи в адрес Зеленского. По мнению Дроздова, это было предупреждение и «метка» украинскому президенту.

Он отметил, что Зеленского уличили во лжи, которая «попахивает государственной изменой».

Телеведущий также назвал постоянно звучащие в Киеве заявления о российской угрозе «дешевыми трюками», призванными отвлечь от обвинений в госизмене.

«Как государственная измена замаячила (...) — так сразу Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля. Эти дешевые трюки с подменой понятий (...) уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — заявил Дроздов.