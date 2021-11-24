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"Дешевые трюки": Зеленского обвинили в госизмене

Вероника Полынина
54 минуты назад

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.

"Дешевые трюки": Зеленского обвинили в госизмене
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА «Новости», Дроздов в эфире украинского «Четвертого канала» вспомнил об акции националистов в Киеве, в ходе которой был развернут баннер с обвинениями во лжи в адрес Зеленского. По мнению Дроздова, это было предупреждение и «метка» украинскому президенту.

Он отметил, что Зеленского уличили во лжи, которая «попахивает государственной изменой».

Телеведущий также назвал постоянно звучащие в Киеве заявления о российской угрозе «дешевыми трюками», призванными отвлечь от обвинений в госизмене.

«Как государственная измена замаячила (...) — так сразу Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля. Эти дешевые трюки с подменой понятий (...) уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — заявил Дроздов.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», который работает в интересах России.

В мире,Василий Бурба,Остап Дроздов,Владимир Зеленский,Министерство обороны,
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