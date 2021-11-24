Польша показала кадры прорывающихся через границу мигрантов

Мигранты при помощи белорусских силовиков в очередной раз пытаются прорваться через границу, утверждает Варшава. За прошедшие сутки было зафиксировано 267 таких попыток. Кадры с участка границы, через который хотели пройти около 100 нелегалов, опубликованы в Twitter-аккаунте погранслужбы Польши.

«Группа из более чем 100 агрессивных иностранцев силой пыталась пересечь границу. Нападение произошло под контролем белорусских служб», — заявили польские силовики, показав видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как несколько людей в военной форме стоят рядом с поваленным забором из колючей проволоки.

Кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября, когда часть мигрантов в очередной раз попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применяли спецсредства. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.