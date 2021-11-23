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Global Times: Пекин может «прихлопнуть» Литву как «муху»

Елена Прошина
55 минут назад

В Китае прокомментировали открытие Тайванем представительства в Литве. Согласно публикации в китайской газете Global Times, Пекин «способен прихлопнуть Литву как муху», однако не должен оказывать ей особого внимания, поскольку власти страны сосредоточены на противостоянии с крупными державами.

Global Times: Пекин может «прихлопнуть Литву как муху»
Фото: ReutersReuters

Авторы статьи отмечают, что открытие представительства Тайваня — неприятное событие для КНР, однако действия Вильнюса защищены Евросоюзом и США.

«Литва – просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Китай определенно нанесет ему серьезный ущерб, но нам не нужно сосредотачиваться на борьбе с таким маленьким игроком, потому что это будет для него одолжением. Литва осмеливается показать свои зубы, поскольку находится под защитой США и ЕС. Нам следует больше заботиться о том, как соперничать с крупными державами», — заявили в публикации.

В издании считают, что Литва совершила провокацию, однако в стратегическом отношении на ситуацию с Тайванем это никак не повлияет.

Китай понизил дипломатические отношения с Литвой

Напомним, что ранее Китай отозвал посла из Вильнюса из-за того, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране.
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