«Литва – просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Китай определенно нанесет ему серьезный ущерб, но нам не нужно сосредотачиваться на борьбе с таким маленьким игроком, потому что это будет для него одолжением. Литва осмеливается показать свои зубы, поскольку находится под защитой США и ЕС. Нам следует больше заботиться о том, как соперничать с крупными державами», — заявили в публикации.