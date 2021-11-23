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Собянин назвал минимальным ущерб для бизнеса из-за локдауна

Секрет Фирмыиещё 3
2 часа назад

Нерабочие дни нанесли московскому бизнесу минимальный урон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это связано с тем, что локдаун по большей части пришёлся на праздники. В Москве частичный карантин вводили с 28 октября по 7 ноября. В это время были закрыты непродовольственные магазины, фитнес-клубы и развлекательные заведения, а кафе и рестораны работали только навынос.

Собянин назвал минимальным ущерб для бизнеса из-за локдауна
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Москва за последний год пережила непростые времена, однако такие жёсткие меры, как режим нерабочих дней, вводили всего один раз, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что столица воспользовалась возможностью, о которой говорил президент России Владимир Путин, и ушла на локдаун раньше — не с 30-го, а с 28 октября.

«Причём большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший», — заявил Собянин в интервью РИА «Новости».

В пользу того, что власти приняли верное решение, говорит тот факт, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в городе упала на 30%, а количество госпитализаций сократилось в два раза, добавил градоначальник.

В Москве во время нерабочих дней были открыты только продовольственные магазины и аптеки. Заведениям общепита разрешили продавать еду навынос. Салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры и целый ряд других объектов были закрыты. В музеи и театры посетителей пускали по QR-кодам.

Ранее уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева оценила возможные потери бизнеса от локдауна. По её словам, для общепита они составят 30–40% от выручки, индустрия продажи цветов недосчитается 1 млрд рублей, а фитнес-центры — 1,8–2 млрд.

В мире,Татьяна Минеева,Сергей Собянин,Владимир Путин,РИА Новости,
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