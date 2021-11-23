В Киеве заявили о плане «воспользоваться» РФ для начала войны

Полномасштабная война на Украине возможна в том случае, если власти почувствуют угрозу возникновения «нового Майдана». Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По словам парламентария, уже в начале этого декабря «Нафтогаз Украины» начнет увеличивать цены, что может привести к массовым протестам в стране.

«Все прогнозируют, что у нас через несколько месяцев могут быть веерные отключения, и платежки такие, что может остановить нашу энергосистему», — объяснил политик.

Бурмич подчеркнул, что массовые протесты могут подтолкнул руководство страны к плану «Б» и те, кто пришел на Майдан, отправятся воевать. Такой настрой в обществе, по мнению депутата, подогревают и распространившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы в скором времени планирует напасть на Украину.