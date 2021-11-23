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На Украине заявили о плане «воспользоваться» РФ для начала войны

Елена Прошина
37 минут назад

Полномасштабная война на Украине возможна в том случае, если власти почувствуют угрозу возникновения «нового Майдана». Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич, сообщает РИА Новости.

В Киеве заявили о плане «воспользоваться» РФ для начала войны
Фото: ReutersReuters

По словам парламентария, уже в начале этого декабря «Нафтогаз Украины» начнет увеличивать цены, что может привести к массовым протестам в стране.

«Все прогнозируют, что у нас через несколько месяцев могут быть веерные отключения, и платежки такие, что может остановить нашу энергосистему», — объяснил политик.

Бурмич подчеркнул, что массовые протесты могут подтолкнул руководство страны к плану «Б» и те, кто пришел на Майдан, отправятся воевать. Такой настрой в обществе, по мнению депутата, подогревают и распространившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы в скором времени планирует напасть на Украину.

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Депутат Рады отметил, что эти сообщения противоречат здравому смыслу, поскольку Россия не будет рисковать перед предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Верховная Рада,Нафтогаз,РИА Новости,
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