В Италии потребовали отставки сенатора за пророссийский твит

Представители правящей коалиции Италии от Демократической партии (ДП) потребовали отставки сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за твит, который сочли пророссийским. Об этом сообщает газета La Republica.

Фото: Sattalat Phukkum / Shutterstock Sattalat Phukkum / Shutterstock

По информации издания, депутат Европарламента Пина Пичьерино выступила с указанным призывом и заявила о намерении собрать мнения других депутатов. При этом ответственная за иностранные дела в ДП Лиа Куартапелле потребовала комментарий от министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который представляет партию «Движение 5 звезд» вместе с Петрочелли.

Речь идет о публикации в Twitter относительно статьи в газете La Republica о «гибридной войне России против Запада». После того как официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала материал наглой ложью, Петрочелли опубликовал пост, в котором задался вопросом о том, может ли главный редактор издания вбивать клин в отношения Рима и Москвы. В ответ на это Куартапелле призвала сенатора определиться, привержен ли он линии европейской и североатлантической интеграции или намерен изолироваться.