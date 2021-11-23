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В Италии потребовали отставки сенатора за пророссийский твит

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Представители правящей коалиции Италии от Демократической партии (ДП) потребовали отставки сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за твит, который сочли пророссийским. Об этом сообщает газета La Republica.

В Италии потребовали отставки сенатора за пророссийский твит
Фото: Sattalat Phukkum / ShutterstockSattalat Phukkum / Shutterstock

По информации издания, депутат Европарламента Пина Пичьерино выступила с указанным призывом и заявила о намерении собрать мнения других депутатов. При этом ответственная за иностранные дела в ДП Лиа Куартапелле потребовала комментарий от министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который представляет партию «Движение 5 звезд» вместе с Петрочелли.

Речь идет о публикации в Twitter относительно статьи в газете La Republica о «гибридной войне России против Запада». После того как официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала материал наглой ложью, Петрочелли опубликовал пост, в котором задался вопросом о том, может ли главный редактор издания вбивать клин в отношения Рима и Москвы. В ответ на это Куартапелле призвала сенатора определиться, привержен ли он линии европейской и североатлантической интеграции или намерен изолироваться.

Ранее стали известны подробности переговоров премьер-министра Италии Марио Драги с президентом России Владимиром Путиным. В телефонном разговоре политики обсудили ситуацию c энергоносителями на Украине, а также миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

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