Сербия объяснила свои экономические успехи дружбой с Россией

«Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, за последние два года, 2020-2021, у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7 процента. У некоторых минус 5 процентов, а у нас плюс 7,5 процента, 7,6 процента экономический рост», — сообщил президент.