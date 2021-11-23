Сербия объяснила свои экономические успехи дружбой с Россией

Экономические успехи Сербии стали возможны благодаря дружбе с Россией и Китаем. Так сербский президент Александр Вучич объяснил причины развития страны в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
«Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, за последние два года, 2020-2021, у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7 процента. У некоторых минус 5 процентов, а у нас плюс 7,5 процента, 7,6 процента экономический рост», — сообщил президент.
Кроме того, глава Сербии также подчеркнул, что значительная часть инвестиций в национальную экономику приходит из Евросоюза.
Однако, он считает, что политика Сербии должна оставаться независимой и суверенной.
«Сербская политика никогда не может быть враждебной по отношению к Российской Федерации. Я открыто об этом говорю и всем в мире говорю об этом, я никогда этого не скрывал», — заверил Вучич.
Вместе с тем, по словам сербского лидера, отношение Москвы к Белграду является точным и корректным.
Ранее 16 ноября сербский президент заявил, что страна планирует увеличить закупки российского газа до трех миллиардов кубометров в год. Вучич отметил, что хочет обсудить с российской стороной ряд вопросов, которые касаются цены газа, объемов, а также сроков действия договора и его гибкости.