Киев призвали не паниковать перед "вторжением" России

«Американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед. Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет <…> Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну», — подчеркнул экс-министр.