Угрозу нового обострения в Донбассе связали с рейтингом Байдена

Риск нового конфликта в Донбассе связан с низким рейтингом президента США Джо Байдена. Вашингтон провоцирует Киев начать военные действия против самопровозглашенных республик, чтобы отвлечь внимание американского общества от внутриполитических проблем. С таким мнением выступил депутат народного совета непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Куренков, сообщает РИА Новости.

Фото: Alexander Ermochenko / File Photo / Reuters Alexander Ermochenko / File Photo / Reuters

«Это очередные геополитические игры, в которых Украину используют ее так называемые западные партнеры. США уже давно ввели в традиционную практику любые свои внутриполитические проблемы решать за счет сторонних стран. Эта практика тянется со времен Вьетнамской войны», — объяснил Куренков.

Угроза нового обострения нависла над Донбассом после вывода американских войск из Афганистана, считает депутат. После эвакуации американцев из Кабула рейтинг Байдена упал, и теперь США намерены восстановить его за счет политических дивидендов от новой операции на Украине. Куренков уверен, что Соединенные Штаты уже привлекают внимание к региону и «активизировали освещение процессов в мировых СМИ».

Ранее стало известно, что в администрации президента США рассматривают вопрос об отправке в Киев дополнительных вооружений и военных советников. В Вашингтоне объяснили эти меры якобы скорым вторжением России на территорию Украины.