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В Турции объяснили включение регионов РФ в карту «тюркского мира»

Мария Иванова
47 минут назад

Профессор турецкого университета Малтепе, политолог Хасан Унал заявил, что вручение президенту Реджепу Тайипу Эрдогану карты «тюркского мира» с российскими регионами прошло практически незамеченным в самой Турции. Об этом сообщает «Лента.ру».

В Турции объяснили включение регионов РФ в карту «тюркского мира»
Фото: EPAEPA

Карту «тюркского мира», в которую оказалась включена часть российского юга и Восточной Сибири, президенту Турции ранее преподнес лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

На этой карте красным была окрашена Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а оранжевым - некоторые регионы России и Ирана. Что означают эти цвета, не уточнялось.

Унал заявил, что на карте разными цветами отмечены как государства, так и отдельные регионы, в которых проживают тюркские народы. Он подчеркнул, что концепция «тюркского единства» не подразумевает присоединение территорий: «ставка делается на поддержание близких отношений» с регионами, в которых есть тюркское население.

Унал подчеркнул, что вручению карты Эрдогану не придали особого значения внутри страны и почти не освещали в СМИ, поэтому этот жест вряд ли был специально направлен против России.

«В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом, как во времена холодной войны. Подобное лишь навредит интересам страны, и все это понимают», - заключил он.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,
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