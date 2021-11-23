Обзор иноСМИ: победа России в ракетной гонке и оружие для Украины

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россия выигрывает ракетную гонку

Видео дня

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» вступила в завершающую стадию испытаний, еще пять испытательных пусков запланированы на период с ноября по декабрь 2021 года. The National Interest пишет, что Россия «открыла путь в гиперзвуковую зону и выигрывает ракетную гонку».

Сообщается, что «Циркон» может развивать скорость до 11 тысяч километров в час и способен маневрировать в полете, а в «идеальных условиях» ракета, возможно, способна поражать наземные цели на расстоянии до 1500 километров. В ноябре на конференции по оборонной промышленности президент РФ Владимир Путин объявил, что первые «Цирконы» будут поставлены российскому флоту в 2022 году.

Украине не позволят решать судьбу «Северного потока-2»

Автор хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер отметил, что на фоне кризиса на границе ЕС и новостей о приостановке сертификации «Северного потока-2» начались разговоры о возможном отказе Германии от проекта. Ключевым моментом Метер назвал официальную позицию немецкого Министерства энергетики, согласно которой «СП-2» не может нанести ущерба энергетической безопасности Германии: это означает, что Украине не позволят вмешиваться в судьбу проекта.

Решение министерства дало проекту «зеленый свет», погасить который нельзя, подчеркнул автор материала. Будущему правительству ФРГ благодаря этому документу от компетентного министерства больше не придется рассматривать «щекотливый вопрос», уверен Метер. По его мнению, возмущения Украины также не могут помешать запуску «СП-2»: Германия не позволит, чтобы «полная сомнений и противоречий страна, да к тому же не член ЕС, решала судьбу ее энергетической стратегии».

«Как политизация газопроводов вредит всем»

Строительство нефте- и газопроводов всегда определялось политическими соображениями, часто в ущерб коммерческим; эксплуатация уже существующих линий тоже становится все более политизированной и «это вредит всем», пишет Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин отрицает наличие политической подоплеки в нынешнем энергетическом кризисе в ЕС, но как бы то ни было, в итоге больше всего пострадают европейские потребители, отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что проблемы подходят к европейскому континенту с разных сторон: к примеру, Испания оказалась в центре политического спора между крупным поставщиком газа Алжиром и транзитной страной Марокко, а Турция все больше отдаляется от Запада, это заставляет задуматься об угрозе поставок газа в Грецию, на Балканы и в Италию. По версии агентства, Европа становится заложницей собственных действий по политизации трубопроводов, а спасти ее может только отказ от углеводородов и переход на другие виды энергоресурсов.

США намерены отправить Украине еще оружия

Американские власти рассматривают возможность отправки на Украину дополнительной партии вооружения «из-за угрозы нападения России», пишет «Корреспондент». Также США могут отправить на Украину военных советников.

В новый пакет помощи Украине могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы, системы противовоздушной обороны и оборудование, которое раньше планировали отправить в Афганистан. Речь, в том числе, идет о вертолетах Ми-17. В то же время некоторые американские чиновники обеспокоены, что отправка вооружения на Украину может быть расценена Москвой как серьезная эскалация конфликта.

«Русский адмирал винит НАТО за «Курск»

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подлодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. Внимание на его слова обратила британская газета The Times.