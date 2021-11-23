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Мигрантам в Белоруссии раздали мыло и пообещали душевые на улице

Lenta.ru
59 минут назад

Мигранты в Белоруссии получили банные принадлежности. Представители Красного креста раздали людям мыло, шампуни и туалетную бумагу. Однако воспользоваться гигиенический набором пока негде. Информацию передает Sputnik.

Мигрантам в Белоруссии раздали мыло и пообещали душевые на улице
Фото: Andrei Pokumeiko / BelTA / ReutersAndrei Pokumeiko / BelTA / Reuters

23 ноября в логистический центр, где разместились мигранты, прибыли представители Еврокомиссии. Белорусы к этому времени организовали для мигрантов завтрак и раздачу банных принадлежностей. Заместитель главы исполнительного комитета Гродненской области Виктор Пранюк рассказал еврокомиссарам о положении дел в центре.

«Сосики, сардельки... Поток разделяют наши волонтеры», — поделился Правнюк устройством завтрака. Замглавы также пообещал, что вскоре рядом с логистическим центром появятся душевые.

Всего в центре размещены около 1,8 тысячи человек. Мигранты заняли одну пятую территории склада. Рядом с ними круглосуточно дежурит две бригады скорой помощи, создан необходимый запас продуктов.

Ранее губернатор Гродненской области заявил, что помощь беженцам с белорусско-польской границы организована силами гражданского общества Белоруссии — простыми гражданами, волонтерами и бизнесменами.

В мире,Международный комитет Красного Креста,Еврокомиссия,ИА Sputnik,
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